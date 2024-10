Su PlayStation Store sono iniziati i saldi di Holloween con tanti sconti per PS4 e PS5 su giochi horror e non

Con il 31 ottobre che si avvicina, il PlayStation Store come da tradizione ha dato il via agli sconti di Halloween, con centinaia di offerte su giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5, con titoli a stampo horror e non.

Tra le promozioni disponibili troviamo il remake di Resident Evil 4 a metà prezzo, dunque a 19,99 euro anziché 39,99 euro. Lies of P invece scende del 40% e potrete acquistarlo a 35,99 euro. Anche V Rising è in offerta a 25,99 euro, anziché 39,99 euro, mentre Dying Light 2 Reloaded Edition può essere vostro a 27,99 euro, con uno sconto del 60%.