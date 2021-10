PlayStation Store: sconti sui giochi PS5 e PS4 con la promozione Gemme Nascoste

PlayStation Store propone nuovi sconti sui giochi PS5 e PS4 con una nuova promozione, in questo caso incentrata sulle "Gemme Nascoste" e dunque su titoli forse meno in vista di altri ma comunque molto interessanti, che possono essere acquistati con prezzi particolarmente invitanti.

La selezione si pone come risposta all'altra promozione lanciata nei giorni scorsi, ovvero quella sui giochi AAA PS5 e PS4, in questo senso creando una certa continuità con l'iniziativa precedente ma questa volta concentrandosi soprattutto su indie o giochi intermedi che hanno ricevuto meno visibilità.

PlayStation Store, il logo della piattaforma Sony

A dire il vero, tra questi troviamo comunque giochi di assoluto spessore e alcuni anche decisamente popolari come Metal Gear Solid V o Final Fantasy XV, dunque non è proprio ben chiaro quale sia il criterio di selezione.

In ogni caso, riportiamo qui solo alcuni esempi particolarmente interessanti, ma ci sono circa 400 giochi negli sconti attualmente in corso, dunque vi rimandiamo sulla pagina ufficiale di PlayStation Store dedicata alla promozione Gemme Nascoste per conoscere l'elenco completo. Vediamo dunque alcuni esempi di sconti presenti e relativi prezzi: