Intel Back to School feat. Fortnite: Cicciogamer, Marcy, CaptainBlazer e Rekinss si sfidano su Twitch

A partire dalle 17:45 di oggi si giocherà su Twitch l'Intel Back to School feat. Fortnite. Si tratta di uno spettacolare torneo al quale parteciperanno tra gli altri anche Cicciogamer, Marcy, CaptainBlazer e Rekinss.

Al termine di due tostissimi tornei di qualifica, in cui solo i più forti sono sopravvissuti, oggi si arriva alla resa dei conti: si gioca la finalissima, in cui i migliori giocatori si sfidano per eleggere il RE del torneo, il player che più incarna quei valori di velocità, creatività e sfida propri del marchio Intel, lo sponsor del torneo.

Una sfida senza esclusione di colpi, a cui prenderanno parte anche alcuni volti noti della community Fortnite, come Cicciogamer, Marcy, CaptainBlazer e Rekinss. Creator che hanno dato prova di saperci fare sia davanti alla telecamera che con mouse e tastiera tra le mani.

Chi porterà a casa il titolo? Lo scopriremo in diretta a partire dalle ore 17:45 direttamente nel player in testa a questa notizia, sul canale di Marcy e su quello di tutti gli altri creator. La sfida andrà avanti per oltre due ore, fino a che non sarà decretato il vincitore!