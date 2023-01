Pokémon: all'NBA è tornato l'inquietante cane Pikachu, nonostante il padrone sia stato multato

Durante una partita dell'NBA è tornato a mostrarsi l'inquietante cane Pikachu, nonostante il padrone sia stato multato per averlo trasformato in quel modo. Poco importa nell'epoca dei social: essendo diventato virale, l'uomo ha deciso che era giusto tornare a mostrarlo in pubblico conciato in quel modo. Ovviamente molti dei presenti alla partita lo hanno fotografato e pubblicato sulle loro pagine social.

Originariamente l'animale (il cane, non il padrone) è apparso verniciato da Pokémon durante una partita tra i Miami Heat e i Minnesota Timberwolves, generando sconcerto e curiosità, ma anche molta rabbia. Questa volta la sua presenza è stata segnalata durante la partita Chicago Bulls contro Utah Jazz, dove il padrone lo ha esposto a una telecamera.

Uno dei commentatori ha detto che inizialmente credeva che fosse un animale di peluche. Poi lo ha riconosciuto come un cane (il cucciolo, non il padrone). La clip è stata vista milioni di volte, con molti che si sono stupiti di vedere il cane ancora verniciato in quel modo.

Il padrone, Erik Torres, è stato multato di 200 dollari per la verniciatura dell'animale, ma ha dichiarato che non intende pagare perché il cane è suo e può farci ciò che vuole.