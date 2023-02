Pokémon, Capitan Pikachu prenderà le redini della serie animata dopo l'addio di Ash

Capitan Pikachu prenderà le redini della nuova serie animata dei Pokémon dopo l'addio di Ash, che aveva chiuso lo show originale. Si tratta di un personaggio inedito, che vivrà nuove avventure in compagnia del suo compagno umano Friede.

Considerando il cappello da pilota di questa versione di Pikachu e gli occhiali e il giubbotto da aviatore indossati da Friede, immaginiamo che i due si sposteranno spesso e volentieri a bordo di un aereo: una soluzione senza dubbio accattivante ai fini della storia.

"Vogliamo offrirvi un primo sguardo a due personaggi inediti della nuova serie animata dei Pokémon", si legge nel post. "Ecco a voi Friede e il suo partner Pokémon, Capitan Pikachu, che accompagneranno i nostri protagonisti durante le loro avventure!"

Stando al comunicato stampa ufficiale, Friede è un Professore di Pokémon, e in compagnia di Capitan Pikachu supporterà le spedizioni di Liko e Roy nella regione di Paldea e di Kanto, determinati a scoprire i segreti del loro pendente e della Poké Ball.

"Il mondo dei Pokémon continua a crescere e a evolversi. Quest'anno, con il debutto della nuova serie animata, i fan potranno imbarcarsi in un nuovo viaggio all'insegna dell'azione, dell'avventura e dell'amicizia attraverso gli occhi di personaggi unici come Friede e Capitan Pikachu", ha dichiarato Taito Okiura, vicepresidente dell'ufficio marketing di The Pokémon Company International.

"Per ventisette anni Pikachu è stato sinonimo del franchise Pokémon. Siamo entusiasti che questo amatissimo Pokémon continui ad avere una presenza importante nella serie animata e rimanga un'icona per il marchio."