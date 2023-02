Genshin Impact: Baizhu e Kaveh annunciati per la versione 3.6

L'update 3.5 di Genshin Impact arriverà tra pochi giorni eppure Hoyoverse è già pronto a stuzzicare la curiosità dei giocatori per le novità in arrivo in futuro. Oggi sono stati annunciati i nuovi personaggi giocabili della versione 3.6, ovvero Baizhu e Kaveh.

Entrambi i personaggi sfruttano l'elemento Dendro e sono stati presentati con dei post su Twitter e Facebook, che mostrano anche i loro artwork ufficiali e offrono una breve descrizione del loro background, che potrete leggere qui sotto.

Baizhu è una vecchia conoscenza per i giocatori di Genshin Impact in quanto appare come personaggio secondario in varie missioni di Liyue sin dal lancio del gioco avvenuto nel 2020 e a breve sarà finalmente utilizzabile in battaglia, probabilmente come unità 5 stelle. Kaveh invece è apparso per la prima volta nella versione 3.3 e dovrebbe trattarsi di un personaggio 4 stelle.

La versione 3.6 di Genshin Impact è ancora lontana, dato che dovrebbe uscire intorno il 12 aprile 2023. In compenso tra pochi giorni, per la precisione mercoledì 1 marzo, sarà disponibile l'update 3.5 che introduce Dehya e Mika, nuovi eventi con tante ricompense e molte altre novità che abbiamo riassunto in questa notizia.