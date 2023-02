Kirby's Return to Dream Land Deluxe: il trailer di lancio conferma che è disponibile da oggi

Nintendo ha reso disponibile un nuovo trailer di Kirby's Return to Dream Land Deluxe, dedicato alla pubblicazione del gioco su Nintendo Switch. Il platform è infatti in vendita da oggi, 24 febbraio 2023.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe è una versione ampliata dell'avventura del 2011 pubblicata su Nintendo Wii. Oltre alla campagna cooperativa dedicata a Kirby e ai suoi alleati, abbiamo modo di esplorare anche la modalità dedicata a Magolor l'incantatore.

Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale di Kirby's Return to Dream Land Deluxe nel quale il personaggio recuperare in volo i propri alleati.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Kirby's Return to Dream Land Deluxe è un'avventura per novizi, che siano essi bambini o adulti poco abituati al pad: ancora meglio, degli adulti alle prime armi con figli altrettanto inesperti. Visivamente non è eccezionale ma gradevole e coeso, i controlli sono precisi, la storia piuttosto lunga e arricchita da una lodevole novità, l'avventura (successiva a quella di Kirby) del mago Magolor. Anche Magolandia, che presenta vari minigiochi, è molto più di una semplice appendice: non rivaleggia con Mario Party, ma è un'aggiunta corposa, soprattutto in multiplayer."

"Come in ogni episodio di Kirby la difficoltà è tarata verso il basso, pur con una discreta progressione interna; il gioco, forse per semplicità, non sfrutta le raffinatezze concesse dal sistema di controllo e, soprattutto, offre un ritmo monotono, senza variazioni, e dei livelli ben orchestrati, ma privi di genio. Soprattutto, nonostante sia un'opera più organica e completa, non ha molto da offrire in più - giocato in seguito o meno - rispetto a Kirby: Star Allies, di cui, più che un predecessore o un seguito, pare più che altro un'esperienza parallela."

A livello internazionale i voti sono mediamente positivi, con svariati 9 e molto voti tra l'8 e l'8,5. Non mancano però voci discordanti che puntano verso la sufficienza, compresi IGN USA e GameSpot.