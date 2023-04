Pokémon: CEO e VP di Creatures Inc si dimettono, cambi al vertice per lo studio

Creatures Inc. è uno dei maggiori studi che lavorano all'interno della galassia Pokémon e sta attraversando un notevole sconvolgimento per quanto riguarda l'organizzazione interna, con le dimissioni praticamente contemporanee del CEO Tsunekazu Ishihara e del Vice President Hirokazu Tanaka.

Yuji Kitano prenderà il posto di Ishihara come CEO di Creatures, mentre quest'ultimo rimarrà a quanto pare alla guida di The Pokémon Company. Tomotaka Komura prenderà invece il posto di Tanaka come vice presidente della compagnia.

Non sono mai chiarissimi i ruoli delle varie compagnie, ma da quanto è noto sappiamo che Creatures Inc. è uno studio creativo che si occupa soprattutto della creazione dei Pokémon, proprio in termini di progettazione ed esecuzione delle creature, di illustrazioni e disegni vari.

In ambito videoludico, Creatures è accreditato come studio autore di Detective Pikachu per Nintendo 3DS, di cui da tempo si parla ci sia un seguito in sviluppo, ma del quale non sono emersi molti dettagli finora. Al suo interno troviamo anche la divisione Pokemon CG Studio, che ha lavorato alla creazione del film di Detective Pikachu.