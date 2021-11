Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: trailer presenta le caratteristiche dei remake

A pochi giorni dal lancio di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, Nintendo ha pubblicato un trailer che riassume le caratteristiche principali dei due remake.

Il filmato è lo stesso pubblicato dal canale YouTube giapponese di Nintendo ma in lingua inglese, quindi decisamente più comprensibile. Il trailer mostra le fasi iniziali del gioco dove i giocatori sceglieranno il loro Pokémon iniziale tra Turtwing, Chimchar e Pinlup prima di partire all'avventura.

Il video mostra anche i paesaggi della regione di Sinnoh, i Pokémon che la abitano e gli allenatori e capipalestra che dovremo affrontare. Non mancano poi i Grandi Sotterranei, un vasto sistema di caverne sotterranee che si espande per tutta la regione di Sinnoh. Qui i giocatori, armati di mazza e piccone, riceveranno oggetti utili e statue di Pokémon scavando nelle pareti, nonché costruire una base segreta. Inoltre sarà possibile esplorare le tane dei Pokémon e trovare anche specie rare.

Il trailer di Diamante Lucente e Perla Spledente inoltre presenta le Super Gare-show, ovvero competizioni dove i Pokémon si esibiscono a ritmo di musica, nonché le funzioni del PokéKron, uno strumento multiuso che permette, tra le altre cose, di usare le MN e di trovare oggetti nascosti. Infine il filmato presenta le modalità di gioco multiplayer in locale e online, con scambi e match tra allenatori.

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 19 novembre. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere il nostro speciale dedicato ai 10 Pokémon migliori della regione di Sinnoh.