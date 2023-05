Pokémon: i fan hanno eletto il personaggio con le scarpe più stupide

I fan dei Pokémon hanno deciso tramite un torneo qual è il personaggio con le scarpe più stupide dell'intera serie: Irida. L'evento è stato avviato dall'utente Twitter @casey_closed che ha chiesto ai fan di votare per le scarpe che ritenevano più stupide, considerando l'intera serie Pokémon. L'unica regola da seguire era di votare in base alla propria opinione sulle scarpe e non seguendo le simpatie e le antipatie per gli allenatori.

Il primo round ha visto scontrarsi Irida vs Marnie, Brawly vs Gladion, Rosa vs Maxie, Ingo e Emmet vs Nessa, Crasher Wake vs N e Bede vs Elio. Il torneo è durato tre round, con l'ultimo che ha visto contrapposti Irida a Ingo e Emmet. Irida, il capo del clan Perla, è risultata la vincente: quindi è lei per i fan ad avere le scarpe più stupide.

Naturalmente i fan sono entusiasti di aver contribuito a tale determinazione e non hanno fatto mancare copiosi i commenti al risultato finale, infarcendoli di battute sulle scarpe della povera Irida. Un fan però ha fatto notare che per quanto si sforzino, gli allenatori Pokémon non riusciranno mai a battere Sora di Kingdom Hearts in quanto a stupidità delle scarpe (avete presente le sue scarpe da clown?). Un altro ha chiesto come abbia fatto Mela di Pokémon Scarlatto e Violetto a non essere inclusa nella competizione.

Mela meritava di partecipare alla competizione

In effetti anche i suoi stivali avrebbero avuto qualcosa da dire in un torneo del genere.