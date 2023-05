Street Fighter Swimsuit Special 2023: svelate le copertine dedicate alla lottatrici

UDON Entertainment ha reso disponibili le cover e i dettagli delle sue pubblicazioni annuali per Street Fighter Swimsuit Special 2023. Le illustrazioni presentano le lottatrici femminili di Street Fighter 6.

"I World Warriors tornano per un altro divertente spettacolo estivo in costume da bagno!" si legge nella sinossi dello Street Fighter Swimsuit Special. "Le beniamine dei fan come Chun-Li, Cammy e Juri si uniscono ai nuovi arrivati di Street Fighter 6, tra cui la supermodella judoka Manon, la ninja graffitara Kimberly e il colosso del wrestling Marisa! Con artwork di artisti di UDON e amici dello studio come Genzoman, Andrea Cofrancesco, Chamba, Conto, Panzer, Keenbiscuit, Edwin Huang e molti altri!".

The 2023 Street Fighter Swimsuit Special #1 sarà pubblicato il 19 luglio 2023. Il libro è a colori ed è composto da 32 pagine. Le versioni più economiche costano 4,99 dollari, anche se la variante in bikini di Roxy, in esclusiva online, costa 50 dollari e molte altre varianti costano 20 dollari.

Se vi interessa più il videogioco, vi lasciamo al nostro recente provato di Street Fighter 6 nel quale vi abbiamo spiegato che "Col rischio di risultare tediosi, lo ripetiamo per l'ennesima volta: più proviamo Street Fighter 6, e più ci sembra un centro perfetto con criticità quasi inesistenti. La nuova creatura di Capcom è chiaramente un concentrato di amore per il genere, contenente tutto ciò che si può desiderare da un picchiaduro. Certo, quanto bilanciato e impeccabile online sarà il gioco lo si potrà valutare solo più avanti, eppure nello stato attuale ci sembra già praticamente impossibile che risulti deludente al lancio. Le aspettative sono altissime, e non vediamo l'ora di mettere le mani sul pacchetto completo."