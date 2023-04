Pokémon: le nuove scansioni dei disegni di Ken Sugimori mostrano delle differenze sconvolgenti

Ti rendi conto che la realtà è tutta una menzogna quando ti trovi davanti le nuove scansioni dei disegni originali di Ken Sugimori, realizzati per la serie Pokémon, che appaiono enormemente differenti rispetto a quelli circolati finora.

Per la prima volta, le scansioni originali delle opere di Sugimori hanno svelato la visione dell'autore per i Pokémon delle regioni di Kanto e Johto, scioccando i fan di lunga data della serie. Come spiegato dall'esperto e archivista del mondo Pokémon Lewtwo su Twitter, gli artwork cui siamo abituati non sono davvero rappresentativi del lavoro fatto da Sugimori.

Ma a cosa sono dovute delle differenze così grandi? Soprattutto a scansioni di scarsa qualità che hanno alterato in modo significativo i colori e, in alcuni casi, i disegni stessi. Fortunatamente il programmatore @ExcaliburZero_Z ha avuto modo di fare delle nuove scansioni, sanando il varco che si era creato tra realtà e illusione.

Lewtwo ha annunciato che rimuoverà tutti i disegni di bassa qualità di Pokémon Rosso, Blu, Oro e Argento dai suoi archivi, con i nuovi che saranno aggiunti nel corso dei prossimi mesi, quando saranno disponibili.

Finito il lavoro, i nuovi disegni saranno diffusi su siti quali Bulbapedia, e qualunque altro sia interessato, per far conoscere i Pokémon originali a più persone possibile e ripristinare la verità storica.

Quindi, se vi siete mai chiesti come mai i disegni dei Pokémon sulle vecchie guide e sui primi manuali fossero così differenti dalle versioni moderne, ora sapete perché. Gli scanner usati furono galeotti.