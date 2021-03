Pokémon: spelare i pokémon è uno dei trend più inquietanti del momento

Su Twitter sta crescendo la popolarità di Pokemon but peeled, un profilo nato per scherzo, ma che ora conta più di 66mila iscritti. Come il nome lascia intuire, su questo profilo vengono proposte delle immagini che mostrano come sarebbero i pokémon se fossero spelati. Un'operazione che vi anticipiamo subito mette in mostra un lato inquietante sia dei fan dei pokémon che dei mostri tascabili stessi.

Questo perchè su Pokemon but peeled non solo si depilano i pokémon, ma li si spoglia anche ti tutte quelle cose che "sporgono" dai loro corpi. Una cosa che spesso significa anche togliere occhi, code o pinne, se sono sporgenti.

Il risultato a volte lascia capire quale sia il pokémon fonte di ispirazione, ma sempre lascia una sensazione di inquietudine. Sia perché ci vuole una bella fantasia (malata) per pensare a una cosa del genere, sia per i risultati ottenuti. Wailord, per esempio, sembra un gigantesca melanzana, mentre Lopunny un coniglio pronto per essere messo nel forno.

Per poter riconoscere il pokèmon, Pokemon but peeled posta le foto con il numero di PokéDex incluso, così da non avere dubbi. Per esempio, abbiamo dovuto andare a cercare il pokémon 391 per capire chi fosse questo mostro tascabile: