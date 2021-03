Zack Snyder's Justice League, c'è Darkseid nel secondo trailer ufficiale

Zack Snyder's Justice League si mostra con il secondo trailer ufficiale, che ha per protagonista indiscusso il potentissimo e malvagio Darkseid, signore di Apokolips nonché il villain più forte dell'universo DC.

Definito come "il film che i fan sognavano" nelle anteprime, Zack Snyder's Justice League andrà a definire meglio i personaggi che abbiamo visto nella versione diretta da Joss Whedon, in particolare Superman e Batman ma non solo.

"Ho trasformato mondi in polvere", dice Darkseid nel video, mentre lo vediamo devastare un intero pianeta con un singolo colpo della sua alabarda. "Tutto ciò che esiste sarà mio."

C'è peraltro una sequenza nel trailer in cui Darkseid utilizza la sua arma più potente, i letali Raggi Omega: li impiegherà contro i componenti della Justice League?

Per scoprirlo dovremo attendere ancora qualche giorno: Zack Snyder's Justice League sarà disponibile su Sky dal 18 marzo, in contemporanea mondiale.