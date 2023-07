Prime Day 2023: SSD SAMSUNG Memorie 990 PRO da 2 TB per PC e PS5 in sconto al prezzo minimo storico

Il Prime Day 2023 sta giungendo al termine e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale per ancora poche ore. Ad esempio potete trovare l'SSD SAMSUNG Memorie 990 PRO da 2 TB. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 238€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 167,40€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

L'SSD SAMSUNG Memorie 990 PRO da 2 TB è compatibile con PC e PS5. La velocità di lettura è fino a 7450 MB/s mentre la velocità di scrittura è fino a 6900 MB/s. Misura 8 x 2,2 x 0,23 cm.