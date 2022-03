Private Division stringe un accordo con quattro sviluppatori indie: ecco i dettagli

Private Division, un'etichetta di Take-Two Interactive Software (anche casa madre di Rockstar Games), ha annunciato oggi di aver concluso quattro nuovi accordi di pubblicazione con gli sviluppatori indipendenti Die Gute Fabrik, Evening Star, Piccolo Studio e Yellow Brick Games. In seguito a queste acquisizioni, che si aggiungono a quella recente di Roll7 nello scorso gennaio, i giochi ancora da annunciare dei quattro studi andranno a espandere il catalogo di Private Division, che include già la serie Kerbal Space Program, OlliOlli World, The Outer Worlds e altri giochi. In collaborazione con gli sviluppatori, Private Division rivelerà nuovi dettagli di ciascun progetto nel prossimo futuro. I quattro titoli sono attualmente nelle prima fasi dello sviluppo e non è ancora stata annunciata la loro data d'uscita. Nessuno dei giochi dovrebbe essere pubblicato prima dell'anno fiscale 2024 di Take-Two. I loghi di Private Division, Die Gute Fabrik, Evening Star, Piccolo Studio e Yellow Brick Games "Private Division è sempre alla ricerca dei migliori talenti creativi dell'industria: questi quattro team, e i titoli che stanno sviluppando, rappresentano una gamma di generi in grado di attrarre un pubblico di giocatori molto diversificato", ha dichiarato Michael Worosz, vicepresidente esecutivo e capo di Private Division. "Die Gute Fabrik, Evening Star, Piccolo Studio e Yellow Brick Games hanno visioni creative molto differenti, non vediamo l'ora di aiutarli a presentare i loro giochi a tutto il mondo."

Die Gute Fabrik Die Gute Fabrik è stata fondata nel 2008 da Nils Deneken ed è ora guidata dalla CEO e direttrice creativa Hannah Nicklin. Quest'azienda con base a Copenhagen sviluppa giochi guidati dalla trama, il loro titolo più famoso è il premiato Mutazione, vincitore nel 2019 dei premi IGF e Indiecade, una soap opera di mutanti in cui il gossip di una piccola cittadina incontra il soprannaturale. Die Gute Fabrik trae la sua ispirazione da molte storie e discipline diverse, con l'obiettivo di allargare gli orizzonti dei videogame. Il team sta sviluppando un nuovo gioco guidato dalla trama. "Siamo elettrizzati, Private Division condivide la nostra visione dell'esperienza che vogliamo offrire al nostro pubblico e dallo spirito con cui stiamo collaborando al processo", ha dichiarato Hannah Nicklin, capo dello studio e direttrice creativa di Die Gute Fabrik. "Siamo entusiasti del nostro prossimo gioco d'avventura guidato dalla trama e della squadra che abbiamo riunito per crearlo, e non vediamo l'ora di condividere altre informazioni."

Evening Star Evening Star è stata fondata nel 2018 da Christian Whitehead, Dave Padilla, Tom Fry, Hunter Bridges e Brad Flick. La sua sede si trova a Los Angeles, con uffici aggiuntivi a Londra e Melbourne. In precedenza i fondatori hanno già lavorato per SEGA sull'acclamato Sonic Mania Plus. Il titolo d'esordio è un gioco a piattaforme 3D non ancora annunciato che utilizzerà il motore grafico proprietario Star Engine. "Ci concentriamo sulla valorizzazione delle capacità uniche del team con l'obiettivo di sviluppare esperienze elettrizzanti, caratterizzate dal nostro stile peculiare", ha dichiarato Dave Padilla, CEO di Evening Star. "Private Division è stato un partner fantastico: il loro team condivide la nostra stessa passione e visione. Man mano che lo studio cresce, non vediamo l'ora di condividere altre informazioni sul mondo che stiamo creando."

Piccolo Studio Piccolo Studio è stato fondato nel 2015 da Alexis Corominas, Jordi Ministral e Oriol Pujado quando i tre amici hanno lasciato la loro agenzia pubblicitaria di successo a Barcellona per inseguire la loro passione per i videogame. Dopo aver arruolato molti degli sviluppatori spagnoli più talentuosi, il titolo d'esordio, Arise: A Simple Story si è guadagnato il plauso della critica per lo stile narrativo e le dinamiche di gioco. Ora stanno sviluppando una nuova IP in collaborazione con Private Division. "Noi di Piccolo Studio costruiamo storie molto personali che allo stesso tempo si fondano su temi universali che possono avere un impatto su chiunque provi i nostri giochi", ha detto Alexis Corominas, co fondatore di Piccolo Studio. "Raccontiamo le nostre storie in modo originale e siamo molto felici di aver trovato un editore che supporta la nostra visione ed è ugualmente concentrato nel far sì che il nostro gioco raggiunga un vasto pubblico."