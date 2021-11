Pro controller modulare: offerta Amazon del Black Friday 2021, Thrustmaster per PC e Xbox

Per il Black Friday 2021, su Amazon è disponibile in sconto un Thrustmaster ESWAP, un Pro Controller modulare per PC e Xbox. Lo sconto è di 30€, ovvero del 18%. Il prezzo pieno per questo pro controller è 169.99€. Da mesi non scendeva sotto i 166€ e ora viene proposto a un primo vero sconto, che è anche il migliore di sempre. È venduto e spedito da Amazon.

Questo Pro controller modulare permette di scambiare le posizioni delle levette analogiche e della croce direzionale digitale. Dispone anche di blocco fisico dei grilletti e permette la rimappatura diretta dei pulsanti posteriori. Thrustmaster promette moduli e pulsanti precisi e con tempi di risposta minimi.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Thrustmaster ESWAP, un Pro Controller modulare

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.