Pokémon Perla Splendente ha superato le vendite di Metroid Dread dopo tre giorni

Pokémon Perla Splendente ha superato in appena tre giorni le vendite totalizzate in sette settimane da Metroid Dread: l'impietoso confronto è stato messo in risalto da Christopher Dring di GamesIndustry.biz per dare un'idea delle dimensioni del fenomeno Pokémon.

Subito primi nella classifica UK, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno fatto segnare numeri inferiori rispetto a Pokémon Spada e Scudo, ma parliamo in ogni caso di risultati straordinari in relazione ad altri prodotti.

A maggior ragione considerando che negli USA Metroid Dread ha fatto segnare il miglior debutto di sempre per la serie, mentre ha esordito in terza posizione nella classifica inglese.

Insomma, nonostante i voti buoni ma non entusiasmanti di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i tantissimi appassionati della serie impazziscono letteralmente a ogni nuova uscita, contribuendo a farla schizzare in vetta alle classifiche.

Non è certamente un caso che il franchise di Pokémon abbia macinato finora vendite per quasi 270 milioni di copie considerando soltanto le uscite ufficiali e non i tanti spin-off che pure hanno avuto un certo successo.