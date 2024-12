Problemi di connessione per Iliad: segnalazioni in aumento su tutto il territorio italiano

Da questa mattina, una serie di problemi alla rete Iliad sta generando un significativo aumento di segnalazioni su piattaforme come Downdetector. Il numero di utenti che lamentano disservizi è cresciuto rapidamente, passando da meno di 2.000 a diverse migliaia in poche ore. La maggior parte degli utenti riferisce difficoltà con la connessione internet mobile, seguita da problemi sulla linea fissa e con le chiamate vocali da cellulare. Ad esempio, alcuni utenti segnalano l'impossibilità di navigare nonostante la rete mostri segnale pieno, mentre altri riportano interruzioni nelle chiamate. In alcune zone, come Bologna, i disservizi sembrano colpire simultaneamente sia la rete mobile che quella fissa.

Problemi principali: internet mobile, linea fissa e chiamate Nonostante le numerose segnalazioni, alcuni utenti riferiscono che la situazione è in via di miglioramento in specifiche aree. Tuttavia, in altre città come Firenze e Bari, i problemi persistono, con utenti che lamentano una totale mancanza di connessione o una velocità molto ridotta. Il logo Iliad. Tra le città più colpite figurano Milano, Bologna, Firenze, Bari e Roma, con ulteriori segnalazioni da centri più piccoli come Chieti e Rimini. Questo schema di distribuzione è tipico dei disservizi che coinvolgono infrastrutture regionali, spesso legati a guasti locali o aggiornamenti tecnici.