La prossima Xbox potrebbe puntare sull'uso dell'IA per potenziare una tecnologia di Microsoft

Jez Corden di WindowsCentral ha affermato di aver ricevuto informazioni da fonti affidabili, in un articolo appena pubblicato. Secondo il giornalista, questa NPU all'interno del prossimo hardware di Microsoft sarà in grado di eseguire alcuni compiti legati all'IA, tra cui Auto SR - la tecnologia di upscaling della risoluzione di Microsoft.

L' IA è sempre più centrale nel mondo dei videogiochi e le grandi compagnie stanno spingendo sempre più in quella direzione. Nello specifico, le voci di corridoio affermano che Microsoft voglia potenziare la prossima Xbox con un acceleratore IA, noto anche come NPU, Neural Processing Unit.

Le parole di Corden sull'IA di Xbox

"Fonti affidabili ci dicono che la prossima Xbox avrà una NPU per gestire alcuni compiti di intelligenza artificiale, come la Super Risoluzione automatica, ad esempio, senza togliere nulla alla CPU o alla GPU", scrive Corden. "La prossima Xbox avrà anche una forma di Copilot, che offrirà una guida nel gioco senza dover ricorrere a siti web come il nostro (RIP Windows Central). Tuttavia, la quantità di persone che probabilmente utilizzeranno questi strumenti su Xbox è minima rispetto all'impostazione predefinita su iOS o Android".

Phil Spencer, capo di Xbox

Sebbene Corden abbia inizialmente affermato che l'NPU proverrà da Qualcomm, ha poi chiarito che il produttore non è ancora noto. "Al momento il produttore non è noto, ma molto probabilmente si tratta di AMD", ha aggiunto.

In precedenza si era discusso del fatto che l'IA della prossima Xbox servirà per automatizzare certi passaggi, come ad esempio l'ottenimento di rimborsi. Non è però noto se questa funzione sia la stessa che descrive Corden.