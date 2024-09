Il prossimo Sonic Central è domani: vediamo l'ora e cosa sarà mostrato durante l'evento

Lo show andrà in onda tramite YouTube e Twitch , sui canali dedicati a Sonic. Al momento non è indicata la durata dell'evento.

L'autunno è arrivato e pian piano arrivano nuove presentazioni per i giochi in arrivo. Ad esempio, SEGA ha ora svelato il suo prossimo Sonic Central . L'evento andrà in onda il 24 settembre alle 18:00, ora italiana .

Cosa sarà mostrato durante il Sonic Central 2024

L'annuncio del Sonic Central 2024 è avvenuto tramite Twitter, come potete vedere qui sotto. Il tweet recita, in traduzione: "Pensa velocemente! Sonic Central andrà in onda domani alle 18:00". Ovviamente abbiamo cambiato l'orario per segnalare quello italiano, nel tweet è indicato l'orario degli Stati Uniti, precisamente quello della costa ovest.

Nell'immagine a corredo del tweet viene indicato il gioco e l'ora, mostrato il logo del Sonic Central 2024 e le pagina di YouTube e Twitch dove vedere la diretta. Più importante però il fatto che viene suggerito cosa sarà mostrato. Secondo SEGA potremo vedere i primi dettagli di "alcuni progetti in arrivo, collaborazioni ed eventi che avranno luogo nel corso del 2025".

Impossibile dire esattamente cosa possiamo aspettarci, ma speriamo che vi sia spazio per qualche dettaglio su nuovi giochi, ma crediamo che gli annunci andranno oltre l'ambito videoludico. Non ci resta che attendere lo show, che per fortuna è veramente vicino.

Forse ci sarà spazio anche per il film. A questo proposito, vi segnaliamo che il trailer ufficiale di Sonic 3 - Il film ha mostrato Shadow, Jim Carrey e non solo.