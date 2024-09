I fan dell’Amiga saranno contenti di sapere che il seguito ufficiale di Project X è stato lanciato su Kickstarter

Quindi gli sviluppatori di Project X: Light Years hanno potuto dare un nuovo slancio alla raccolta fondi su Kickstarter . In realtà non ci sarebbero stati grossi problemi a usare il nome, visto che Project X non è un marchio registrato e che ci sono molti omonimi in giro. Retronix, l'autore del progetto, ha voluto però avere il benestare del team di sviluppo originale, che ha contattato immediatamente.

Correttezza

Team17 gli ha quindi concesso i diritti ufficiali per la realizzazione del seguito, togliendo ogni dubbio su eventuali azioni legali per bloccarlo in corso di sviluppo.

Team17 di suo non è responsabile per lo sviluppo o la pubblicazione del gioco (da qui si spiega il ricorso a Kickstarter), ma avrà comunque un ruolo consultivo per garantire che la versione finale abbia la giusta qualità. L'accordo, ad esempio, vieta esplicitamente l'uso del doppiaggio tramite intelligenza artificiale e degli strumenti AI come Midjourney (Retronix aveva originariamente affermato di volerlo utilizzare per creare delle varianti degli sfondi dei livelli).

Se vi interessa supportare il progetto, potete dare il vostro contributo su Kickstarter. Il contributo minimo per avere il gioco è di 10 sterline, che frutteranno una copia su Steam. Le fasce più costose comprendono anche la colonna sonora in formato digitale o fisico, la possibilità di progettare alcuni nemici e l'aggiunta del proprio nome ai crediti.