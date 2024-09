State of Play svelato per domani a un orario scomodo per noi italiani: ci saranno giochi PS5 e PS VR2

Cosa aspettarsi dallo State of Play

Non abbiamo ufficialmente altri dettagli riguardo a questo State of Play, ma i rumor più recenti hanno suggerito che non dobbiamo aspettarci grandi giochi first party. Si afferma infatti che durante l'evento ci sarà spazio prima di tutto per giochi di terze parti, anche se ovviamente non abbiamo modo di confermare la cosa.

Considerando che al momento Sony si trova in una situazione un po' delicata, visto che il pubblico non ha reagito bene al prezzo di PS5 Pro e che Concord ha fallito su tutta la linea, alla compagnia potrebbe essere fare comodo qualche annuncio di peso.

Certamente non Horizon Zero Dawn Remaster e Days Gone Remaster , che sono i titoli anticipati dai rumor.