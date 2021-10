PS Plus: giochi gratis PS4 e PS5 di ottobre 2021 disponibili da oggi

I giochi gratis PS4 e PS5 del catalogo PlayStation Plus a ottobre 2021 sono disponibili da oggi, come da programma, dunque gli abbonati al servizio Sony possono effettuare il download liberamente a partire già da adesso per i tre titoli messi a disposizione.

I giochi gratis di PlayStation Plus di ottobre 2021 sono stati annunciati la settimana scorsa e si tratta di Hell Let Loose, Mortal Kombat X e PGA Tour 2K21.

Il primo è disponibile in versione PS5, gli altri sono per PS4 ma giocabili anche sulla console next gen di Sony.

Si tratta di titoli piuttosto interessanti, che spaziano per generi decisamente diversi: Hell Let Loose è uno sparatutto in prima persona ad ambientazione bellica che fa il suo debutto proprio oggi in concomitanza con il lancio su PS Plus. Si tratta di un titolo specificamente multiplayer e ambientato durante la seconda guerra mondiale, che prevede partite per un massimo di 100 giocatori contemporaneamente.

Mortal Kombat X è ovviamente il decimo capitolo della celebre serie di picchiaduro di Warner Bros. e NetherRealm Studios, che porta con sé le più recenti novità viste anche nel capitolo successivo e un ampio roster di personaggi selezionabili. Infine, PGA Tour 2K21 è la simulazione di golf ufficiale del circuito in questione, sviluppata da 2K Games e votata alla riproduzione realistica dello sport.

Tutti gli abbonati a PlayStation Plus possono dunque procedere con il download, che resterà disponibile fino al 2 novembre 2021.