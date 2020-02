PS4, questo sistema di raffreddamento a liquido è perfetto per i giochi dalla grafica più esosa

Questa versione modificata di una PS4 Pro rende la console di Sony adatta a sostenere in maniera silenziosa anche i giochi graficamente più esosi. Senza considerare che è bellissima.



Se c'è una cosa che spesso ha disturbato le nostre sessioni di gioco più impegnative con una PS4 Pro è il rumore che molti modelli producono sotto sforzo. Un problema che ha spinto gli utenti più creativi e più capaci a cercare una soluzione al problema. C'è chi ha provato a cambiare il dissipatore e chi si è spinto persino oltre.



Lo Youtuber JMAGG, per esempio, non si è accontentato di potenziare il sistema già presente, ma ha voluto strafare. Attraverso una serie di filmati postati sul suo canale ha spiegato come costruire un sistema di raffreddamento a liquido per la console di Sony.



A parte il materiale necessario per la costruzione (che supera i 1000 dollari di costo) e l'abilità manuale che è fondamentale realizzare il progetto, dovrete mettere in conto di non poter più fare stare tutto questo ben di Dio all'interno della vecchia "pelle" di PlayStation 4 Pro.



In compenso, però, si guadagnerà una bella colorazione azzurro elettrico, che dona alla macchina un'aspetto futuristico. Questo sistema rende dannatamente efficace il sistema di raffreddamento della console rendendola contemporaneamente molto più silenziosa.



Sia per i costi, sia per lo spazio occupato, PS5 non potrà contare su di un sistema di raffreddamento simile, anche se gli ultimi rumor dicono che il sistema di raffreddamento avanzato è una delle voci che stanno facendo aumentare il prezzo di PlayStation 5.