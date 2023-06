PS5: bundle con 2 anni di PlayStation Plus Premium svelato da un leak?

Sony potrebbe lanciare sul mercato un nuovo bundle di PS5 standard che include ben 2 anni di abbonamento a PlayStation Plus Premium.

Perlomeno questo è quanto suggerito da @Zuby_Tech, account Twitter specializzato in tecnologia e che spesso riporta soffiate e notizie dal mondo PlayStation. Come possiamo vedere nel tweet sottostante, poche ore fa ha svelato questo presunto bundle di PS5 con 24 mesi di abbonamento a PS Plus Premium.

Per quanto in mancanza di un annuncio ufficiale da parte di Sony parliamo di un'indiscrezione da prendere assolutamente con le pinze, le immagini del bundle sembrano piuttosto credibili e in ogni caso in precedenza ha Zuby_Tech ha condiviso soffiate che poi si sono rivelate corrette.

Per il momento non sono stati condivisi altri dettagli sul bundle, in primis data di uscita e prezzo. Come sappiamo PS5 standard viene venduta a 549,99 euro, mentre un abbonamento da 12 mesi a PlayStation Plus Premium costa 119,99 euro, quindi per 24 mesi parliamo di circa 240 euro. Il totale sarebbe di quasi 790 euro, ma trattandosi di un bundle è lecito aspettarsi un prezzo più contenuto.

Che ne pensate, questo bundle potrebbe interessarvi nel caso venisse confermato ufficialmente da Sony?