PS5: per un cadetto della Space Force "PS5 è meglio di una lettera disciplinare"

Sembra una puntata di Space Force, la sit-com di Netflix con Steve Carrell, ma in realtà è un fatto che è successo realmente all'interno della United States Space Force, le forze armate statunitensi dello spazio. Un corpo militare innovativo creato recentemente dal Presidente Trump per prepararsi alla conquista della galassia. Le reclute scelte per questo speciale corpo armato dell'esercito, però, non devono prendere così sul serio il loro compito e la loro missione. Un Airman 1st Class, infatti, si è presentato tardi all'addestramento perché era alla ricerca di una PS5, appena distribuita nei negozi USA. Scoperto dai suoi superiori, l'uomo non ha cercato una scusa o è tornato di corsa alla base, ma ha scritto solamente "YOLO, PS5 > lettera disciplinare". Che tradotto vuol dire che si vive una volta sola e PlayStation 5 è più importante di una lavata di capo da parte dei superiori.

La cosa non è andata ovviamente giù ai suoi istruttori che hanno scelto di degradare il soldato a Senior Airman. Le sue azioni, infatti, "sono quanto di più lontano ci sia dalla professionalità che ci si aspetta da un membro delle forze armate".

Però hanno poi deciso di condividere tutto su Facebook, rendendo di pubblico dominio questa storia, non proprio esemplare per mostrare al mondo il prestigio e la rigidità delle United States Space Force.

Inoltre non sappiamo nemmeno se il povero soldato abbia almeno trovato una PS5. Quello di cui siamo sicuri è che non si sarà pentito del suo gesto. D'altra parte YOLO.