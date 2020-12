Cyberpunk 2077: media voto su Metacritic e Opencritic scesa sotto al 9

A quanto pare Cyberpunk 2077 non ce l'ha fatta a tenere la sua media voto di 9 e più su Metacritic e Opencritic, nonostante la gabola di aver spedito alla stampa solo la versione PC. Con l'arrivo delle versioni PS4 e Xbox One in mano ai redattori e con il montare dello scandalo per le condizioni di entrambe, sono iniziate a fioccare le recensioni negative che hanno inevitabilmente cambiato il quadro del gioco, pur se non in modo drammatico.

C'è da dire che la situazione è molto diversa per i due aggregatori di voti: su Metacritic a essere scesa sotto al 9 di media è proprio la versione PC, a causa di alcune nuove recensioni non proprio positive, evidentemente specchio delle polemiche, mentre Opencritic, che aggrega le recensioni di tutte le piattaforme in una voce sola, ha visto una maggior influenza proprio dall'arrivo dei voti dati alle versioni console. Nel primo caso abbiamo quindi una media di 87, mentre nel secondo di 82. Se vogliamo sono entrambe una specie di bocciatura per un progetto tanto ambizioso e tanto anticipato, che avrebbe meritato un lancio decisamente diverso.

Per il resto vi ricordiamo che se volete avere più informazioni potete leggere la nostra recensione della versione PC di Cyberpunk 2077 e poi quella della versione PS4.