PS5 con lettore ottico supera di gran lunga la versione Digital nelle vendite totali in USA

Nel corso di settembre, circa il 40% delle PS5 vendute in USA erano in edizione Digital, ma questa sembra essere soprattutto una tendenza recente, visto che, nel complesso, queste rappresentano una percentuale molto minore.

Abbiamo visto che, nel corso del mese scorso, PS5 è stata la console più venduta negli USA , all'interno di un periodo che ha visto un sostanzioso calo generalizzato negli acquisti di hardware da gioco in tutto il territorio preso in esame e per quanto riguarda tutte le console attualmente disponibili.

Dai dati di vendita diffusi da Circana per quanto riguarda il mese di settembre emerge anche un'interessante informazione sulla diffusione dei due modelli di PS5 , con la versione con lettore ottico che supera di gran lunga il modello Digital in termini di vendite complessive in USA .

Scelta consapevole o obbligata?

In base a quanto riferito dall'analista Mat Piscatella di Circana, da lancio a oggi PS5 standard con lettore ottico rappresenta il modello venduto in stragrande maggioranza in USA.

Il lettore ottico a parte venduto da Sony per i nuovi modelli di PS5

A quanto pare, l'82% delle PS5 vendute in USA finora sono il modello con lettore ottico, mentre solo il 18% è rappresentato da PS5 Digital, cosa che dimostra come gli utenti tendano a preferire in maniera netta la console dotata del lettore disco, ma potrebbero esserci anche altre spiegazioni.

C'è anche da dire che, nel periodo iniziale di commercializzazione, PS5 Standard sembrava essere quella più diffusa sul mercato, al di là dei problemi di approvvigionamento affrontati nel primo periodo, e anche questo potrebbe essere stato un fattore che ha portato al dominio di tale modello.

Tuttavia, è indubbio che, nonostante il mercato dei giochi in digitale rappresenti ormai la grande maggioranza del totale, gli utenti tendano ancora a preferire le console con lettore ottico nel momento dell'acquisto del nuovo hardware, che garantisce in effetti anche la compatibilità con la libreria di giochi su disco acquistata in precedenza.