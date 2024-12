Curiosamente PS5 Pro è assente nello spot, probabilmente per via di una comunicazione che in questo momento vuole concentrarsi sulla concretezza dei prodotti rivolti alla stragrande maggioranza del pubblico.

Il video racconta appunto questo: tre persone che si ritrovano contemporaneamente davanti alla PS5 e che si organizzano per liberare insieme un pianeta in Helldivers 2 , ma lo spot punta anche a comunicare le funzionalità e il valore degli accessori.

PS5 e Helldivers 2 sono i protagonisti del nuovo spot PlayStation per il periodo natalizio, che manda un messaggio forte e chiaro agli appassionati: questo è il momento giusto per acquistare la console Sony e divertirsi insieme agli amici.

Focus sul multiplayer o gestione della crisi?

Come detto, l'unico gioco che compare nello spot (o quasi: c'è anche un po' di Uncharted 4: Fine di un Ladro giocato su PS Portal) è Helldivers 2, appena premiato come Gioco dell'Anno ai TIGA Awards 2024 ma pur sempre un titolo second party.

Esiste ovviamente la possibilità che Sony desiderasse spingere sul concetto social del multiplayer online (pur senza citare neanche di striscio la necessità di un abbonamento a PlayStation Plus per poterlo utilizzare), ma in generale sappiamo che l'azienda non aveva granché da mostrare lato first party.

Chissà, magari proprio questo aspetto della strategia di PlayStation verrà affrontato già nelle prossime ore, durante i The Game Awards 2024, con qualche annuncio di peso legato proprio alle esclusive per PS5.