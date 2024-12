YouTube conquista il salotto: l’evoluzione della piattaforma che conquista anche la TV

YouTube sta consolidando la sua posizione come piattaforma leader anche per la televisione, con numeri che dimostrano una crescita impressionante. Secondo le ultime statistiche, il tempo di visione di contenuti sportivi su TV è aumentato del 30% rispetto all'anno precedente, e gli utenti guardano oltre 400 milioni di ore di podcast ogni mese sul grande schermo. La TV è diventata la piattaforma in più rapida crescita per YouTube, superando smartphone e desktop. Philipp Schindler, Chief Business Officer di Alphabet, ha recentemente sottolineato come il tempo di visione stia crescendo in modo significativo sia per i contenuti Shorts sia per quelli trasmessi nel salotto di casa. YouTube, da tempo un colosso dell'intrattenimento, vede ora nella TV una delle sue più grandi opportunità di sviluppo.

Nuove funzioni per una fruizione ottimale in TV Per migliorare l'esperienza in salotto, YouTube ha introdotto una serie di innovazioni che rendono la visione più interattiva e coinvolgente. Tra le principali novità: Sincronizzazione tra telefono e TV : Gli utenti possono guardare un video sullo schermo grande e interagire con esso tramite il loro smartphone.

Interfaccia TV migliorata : È ora più facile accedere a commenti, link e pagine dei canali direttamente dalla TV.

Playlist collaborative: Gli utenti possono creare playlist condivise, rendendo l'esperienza di visione collettiva più dinamica. La funzione Watch With, appena annunciata, consente ai creator di aggiungere in tempo reale commenti e analisi ai contenuti sportivi. Questo elimina la necessità di utilizzare più dispositivi per seguire il commento e la trasmissione, rendendo il tutto più integrato e immediato.