PS5 è la seconda console più venduta negli USA nel 2020, Nintendo Switch primo

PS5 è stata la seconda console più venduta negli USA durante il 2020, se consideriamo gli incassi totali. Se invece consideriamo il numero di unità, la seconda posizione appartiene a PS4.

Dopo gli eccellenti risultati ottenuti in UK, dove ha venduto quanto PS4, PS5, Xbox One e Series X|S messe insieme, Nintendo Switch si conferma vincitore nel 2020 anche negli Stati Uniti, sia in termini di pezzi venduti che incassi.

Le performance di PlayStation 5 meritano tuttavia una grande attenzione, se consideriamo che la console next-gen di Sony è riuscita a raggiungere il secondo scalino del podio nonostante un lancio avvenuto a novembre inoltrato.

PS5 ha insomma avuto a disposizione poco più di un mese e mezzo per scalare la classifica e imporsi come la seconda console più venduta negli USA nel corso dell'anno che si è appena concluso, e ciò nonostante i suoi ben noti problemi di reperibilità.

Ciò detto, Nintendo Switch continua a macinare numeri impressionanti: è stata la console più venduta anche a dicembre 2020, e gli incassi totalizzati nell'anno sono stati i secondi maggiori di sempre nella storia americana: solo Wii nel 2008 ha fatto meglio.