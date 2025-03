PS5 è stata la console più venduta nel 2024 nel Regno Unito, ma i dati mostrano un mercato in declino

Secondo NielsenlQ / GfK Entertainment, da cui provengono i dati, nel Regno Unito sono state vendute poco meno di 2 milioni di console di videogiochi nel corso del 2024, facendo segnare un calo davvero forte, di ben il 25% rispetto ai volumi di vendita del 2023. In termini di valore, nel Regno Unito sono stati spesi circa 693 milioni di sterline in hardware, in calo del 26% rispetto all'anno precedente.

Una situazione tragica?

Il lancio di PS5 Pro a novembre è arrivato troppo tardi per invertire la tendenza. Come detto, PlayStation 5 è arrivata prima, con circa 1 milioni di unità vendute per 412 milioni di sterline di ricavi, che però rappresentano un calo del 22% su base annua e mostrano una situazione di stallo.

Vendite hardware nel Regno Unito nel 2024

Nintendo Switch non ha potuto fare molto, visto l'avvicinarsi di Nintendo Switch 2. Del resto è alla fine del suo ciclo di vita, quindi le circa 500.000 unità vendute possono essere definite un buon risultato. I ricavi prodotti dalla console di Nintendo sono stati di 126,4 milioni di sterline, con un calo del 32% su base annua.

Le Xbox Series sono quelle che hanno fatto peggio di tutte, nonostante l'aggiornamento (soprattutto cosmetico) della console ammiraglia, Xbox Series X. Le vendite complessive sono state inferiori alle 500.000 unità, con un calo del 27% su base annua. I ricavi totali sono stati di 153,4 milioni di sterline.

In termini di quote di mercato occupato, si trattava di capire quale console potesse mantenere prestazioni di vendita sufficienti e gestire il proprio declino nel modo più efficace per prevalere in un quadro comunque depresso. PS5 si è comportata meglio delle altre, accrescendo la sua quota dal 57% al 60%, mentre l'Xbox Series è scesa al 22%, lasciando Nintendo Switch al 18%.

Le vendite totali delle console sul territorio sono: