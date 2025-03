Google TV si evolve: arrivano Gemini Live e News Briefs per un’esperienza più interattiva

Google sta lavorando per rendere Google TV più interattiva e intelligente , grazie a due nuove funzionalità che rivoluzioneranno l'esperienza di utilizzo: Gemini Live e News Briefs per lo screensaver ambientale.

Come funzioneranno i nuovi strumenti di Google TV?

Tra le principali novità previste troviamo:

Gemini Live : un assistente AI avanzato che consente di interagire vocalmente con Google TV senza l'uso del telecomando.

: un assistente AI avanzato che consente di interagire vocalmente con Google TV senza l'uso del telecomando. Ambient Screensaver con News Briefs: uno screensaver interattivo che mostra informazioni utili come meteo, orario e notizie aggiornate quando ci si avvicina alla TV.

Queste nuove funzionalità saranno disponibili solo su nuovi modelli di Google TV, che includeranno microfoni a lungo raggio per il controllo vocale e sensori di prossimità per contenuti dinamici sulla schermata di standby.

Google TV

L'Ambient Screensaver con News Briefs trasformerà la TV in un hub informativo ancora più dinamico. Quando l'utente si avvicina, il sistema mostrerà automaticamente notizie, aggiornamenti meteo e altre informazioni utili, riducendo la necessità di accendere manualmente la TV per consultare queste informazioni.

Google ha testato diverse modalità di presentazione di questa funzione, variando il modo in cui vengono attivate le informazioni in base alla distanza dell'utente. Questo approccio mira a rendere l'esperienza più naturale, evitando distrazioni eccessive quando la TV è in modalità standby. Dall'altra parte, Gemini Live permetterà di interagire con l'intelligenza artificiale direttamente dal televisore, in modo simile a come avviene con gli smartphone.