PS5: GameStopZing avrà nuove console a partire da settimana prossima

GameStopZing ha avvisato ufficialmente attraverso il suo account Twitter che avrà nuove PS5 a partire da settimana prossima. La celebre catena ha detto che le distribuirà e console a tutti coloro hanno una prenotazione D3, andando in ordine di data di prenotazione.

La catena avvisa che il personale contatterà direttamente i clienti attraverso i contatti forniti in fase di prenotazione non appena la console sarà disponibile per il ritiro in negozio o spedita presso il domicilio.

Inoltre la catena ricorda di fare molto attenzione ai tentativi di truffa. GameStopZing non contatterà mai da indirizzi e pagine social non ufficiali. Inoltre se pensate di aver ricevuto email, sms o chiamate che non siano state fatte da noi, GameStopZing invita a contattare tempestivamente il Servizio Clienti, passando attraverso il sito ufficiale.

Quando e se avremo maggiori informazioni ve le comunicheremo immediatamente.