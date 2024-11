PS5 Pro consuma più o meno corrente rispetto a PS5 base? Digital Foundry ha fatto i test

Il responso di Digital Foundry

Gli esperti di tecnologia di Digital Foundry hanno verificato il consumo energetico di PlayStation 5 Pro con diversi giochi, tra cui Elden Ring, che non è stato aggiornato per sfruttare le caratteristiche uniche del sistema, e Marvel's Spider-Man 2, che invece ha ricevuto una patch per PS5 Pro.

In entrambi i giochi, PlayStation 5 Pro in modalità Qualità ha consumato quanto la PlayStation 5 Slim, pur offrendo prestazioni e qualità dell'immagine nettamente superiori, anche se la console Slim utilizzata per il test potrebbe aver avuto qualche problema, in quanto consumava più energia del previsto.

Tuttavia, anche rispetto al modello base della console di Sony, l'efficienza della nuova console è davvero impressionante: consuma circa la stessa energia per offrire miglioramenti significativi sia con patch che senza. Inoltre, secondo la testata, ciò è altamente indicativo del fatto che i SoC dei due sistemi sono stati prodotti utilizzando componenti differenti, probabilmente 4 nm per PlayStation 5 Pro.

La conclusione, comunque, è che PS5 Pro non consuma di più rispetto ai vecchi modelli, quindi se per voi è un elemento da tenere in considerazione, ora sapete che potete andare tranquilli. Infine, vi segnaliamo come vanno le vendite di PS5 Pro negli USA.