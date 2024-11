Chi potrebbe mai essere interessato a Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered? A quanto pare, tutti

Nel caso di Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered, però, la situazione non è affatto questa. Embracer Group, compagnia madre dello sviluppatore del videogioco, ha svelato che i preordini stanno avendo grande successo .

Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered è una delle tante remaster di vecchi giochi, che alle volte hanno successo ma molto più spesso sembrano cadere nel dimenticatoio, soprattutto quando si parla di una serie che non è attiva da tanto tempo e può fare affidamento solo su uno sparuto gruppo di super appassionati.

La dichiarazione del CEO di Embracer Group su Legacy of Kain, Soul Reaver 1 e 2 Remastered

Durante la relazione finanziaria della società per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025 (che copre il periodo terminato il 30 settembre), l'amministratore delegato Lars Wingefors ha dichiarato: "Per quanto riguarda Legacy of Kain, Soul Reaver 1 e 2 Remastered, in arrivo a dicembre, le prestazioni in termini di preordini sono state finora molto superiori alle aspettative".

La mappa è una delle novità di Legacy of Kain, Soul Reaver 1 e 2 Remastered

Pare quindi che Embracer Group (che negli ultimi anni non ha ottenuto grandi successi e si è spezzata in varie compagnie di recente), sia stupita del risultato ottenuto. Ovviamente è un'ottima notizia per i fan di Legacy of Kain, visto che un successo della remaster potrebbe portare allo sviluppo di un nuovo seguito, di altre remaster o veri e propri remake.

Parlando di Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered, ricordiamo che non si limita a migliorare visivamente i due titoli. Vari boss sono stati ricreati a livello visivo, ma sono state aggiunte anche nuove funzioni come la mappa e la bussola (che possono essere disattivate) per aiutare i giocatori a orientarsi, oltre a un tracciatore delle collezioni per tenere traccia dei potenziamenti di salute ed energia.

Vi lasciamo infine al nuovo trailer di Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered dedicato ai boss, che permette di ammirare l'opera in azione.