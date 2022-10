PS5 Standard sarà disponibile su GameStop il 26 ottobre 2022

GameStop Italia ha confermato che mercoledì 26 ottobre 2022 sarà disponibile un nuovo bundle per PS5 Standard. Al momento, purtroppo, non sappiamo quanto costerà e quali saranno i contenuti di questo bundle.

È confermato che il bundle includerà una PS5 Standard, ovvero il modello più costoso ma con lettore ottico. Non ci sono però indicazioni, al momento, su quali giochi e accessori saranno inclusi. Trattandosi del modello Standard, è credibile che vi saranno giochi in formato fisico, ma sul quali è tutto da vedere.

Nelle precedenti settimane, i bundle di PS5 sono arrivati quasi a 800€, con una serie di giochi Demon's Souls, Tales of Arise, F1 2021 oppure Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Elex 2, The Forgotten City, Disciples of Liberation e Port Royale 4 Extendend Edition. Per tale cifra erano inclusi anche alcuni accesso non ufficiali PlayStation.

L'annuncio definitivo verrà fatto durante la diretta di GameStop TV su Twitch, come sempre. La diretta inizierà alle 15:00 e sarà dedicata al lancio di Gotham Knights, che abbiamo recensito qui.

Siete ancora in cerca di una PS5, oppure oramai avete già trovato la vostra console principale?