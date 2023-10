PS5 vende di più, ma Xbox cresce tanto a settembre 2023 nel Regno Unito grazie a Starfield

Il primo posto di EA Sports FC 24 è chiaramente scontato, mentre è ottimo il lancio di Starfield, che ricordiamo è presente anche su Game Pass (i cui dati non sono inclusi in questa classifica). Nelle prime quattro settimane, le vendite del gioco sono leggermente inferiori a quelle di lancio di Forza Horizon 5 che però era disponibile anche su Xbox One. Due terzi delle vendite di Starfield sono su PC, nel Regno Unito.

I dati di vendita delle console nel Regno Unito

PS5 continua a vendere bene anche nel Regno Unito

Le vendite di console sono aumentate del 44% nel Regno Unito nel mese di settembre (rispetto ad agosto), grazie alle forti vendite di tutte le console e in particolare di Xbox Serie S e X. Le piattaforme Xbox hanno beneficiato della pubblicazione di Starfield, con un aumento delle vendite del 136% rispetto al mese precedente. Series X è stata di poco la versione più popolare il mese scorso, precedendo l'edizione Series S da 512GB di sole 100 unità. La nuova console Series S da 1 TB è stata la terza versione di Xbox più venduta.

Anche a dispetto di questa crescita, PS5 ha comunque venduto di più rispetto a Xbox a settembre 2023 nel Regno Unito, segnando un +24% rispetto ad agosto. Infine, Nintendo Switch è in terza posizione, ma comunque vanta un +18% di vendite rispetto al mese precedente.

Infine, sono stati venduti 663.208 accessori con una crescita del 17.3% rispetto ad agosto ma un calo del 11.6% rispetto a settembre 2022. Tra i prodotti più venduti troviamo come sempre DualSense Bianco in prima posizione e il Controller Xbox nero in seconda, con però la variante bianca in quarta e la variante nera in quinta. Su dieci posizioni, vi sono sei controller Xbox in classifica.

