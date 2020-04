PSN, un sito tiene traccia dei prezzi dei giochi PS4 per scoprire i veri affari

La diatriba tra giocatori che acquistano titoli in formato fisico per PlayStation 4 e quelli che li preferiscono invece in digitale dal PlayStation Network (PSN) è sempre viva: ma è innegabile che spesso e volentieri questi ultimi garantiscano dei veri e propri affari. Ma come si fa a tenere traccia dell'andamento dei prezzi in digitale, capendo così quando arriva il momento perfetto per l'acquisto?

Esiste un sito apposito pensato appositamente per tenere traccia dei prezzi dei giochi per PlayStation 4, e si chiama Psdeals: lo trovate a questo indirizzo. Si tratta di una piattaforma piuttosto intuitiva e molto utile: con un paio di click informa l'utente su tantissimi dettagli utili per valutare l'acquisto. Per esempio lo informa circa quante volte il titolo in questione è stato proposto a prezzo scontato sul PSN, a quanto ammonta il prezzo più basso di sempre, e a quanto quello che è invece attualmente considerato standard. In questo modo è possibile appuntarsi le informazioni e capire più o meno quale sia il "prezzo giusto" da spendere.

Si può anche aggiungere un gioco PS4 alla propria lista dei desideri: in questo modo, il sito Psdeals invierà una notifica non appena andrà in sconto ad un prezzo conveniente. Non fatevi ingannare da una prima e superficiale occhiata: dal menù a tendina in alto a sinistra potrete impostare l'Italia come paese di provenienza, e dunque il portale terrà traccia dei prezzi dei giochi in digitale su PlayStation Store italiano. Date un'occhiata all'immagine qui di seguito riportata, relativa alla scheda di Death Stranding, per farvi un'idea.

A proposito di giochi a prezzi scontati: avete già dato un'occhiata ai possibili giochi gratis del PlayStation Plus di maggio 2020?