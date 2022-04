PUBG New State propone skin animate a tema Among Us, in un pacchetto basato sul gioco Innersloth

I cross-over e le collaborazioni sono uno degli strumenti più utilizzati dai videogiochi live service moderni e oggi ne abbiamo un altro esempio. PUBG New State ci propone infatti una serie di contenuti a tema Among Us, a partire da varie skin animate per armi. Potete vedere i contenuti disponibili nel video qui sotto.

Il pacchetto a tema Among Us è disponibile all'acquisto all'interno dello store in-game di PUBG New State. Ci sono effetti, loot boxes, kill feeds e non solo. Si tratta ovviamente solo di contenuti estetici, che non hanno alcun impatto sul gameplay.

Ricordiamo che PUBG New State è un gioco free to play per Android e iOS. Si tratta di una versione migliorata di PUBG Mobile, soprattutto dal punto di vista grafico e tecnico.

Among Us, invece, è un gioco di "collaborazione e tradimenti" - così viene descritto dagli sviluppatori - per 4-15 giocatori. Nei panni di un crewmate, dovrete riparare una serie di apparecchi per sopravvivere a un viaggio spaziale, prima che uno o più impostori riescano a eliminarvi. Among Us e PUBG New State hanno stili molto diversi, visto che parliamo di un gioco cartoon e di uno con grafica realistica, ma in ogni caso questo non ha impedito la collaborazione.