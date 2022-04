Maximus 2, la recensione del picchiaduro a scorrimento ispirato a Golden Axe

La recensione di Maximus 2 ci riporta nelle buffe atmosfere cartoonesche del picchiaduro a scorrimento sviluppato da Four Fats , che torna su iOS e Android dopo quasi dieci anni dall'esordio della serie con un capitolo ancora più ricco di citazioni dai grandi classici SEGA, ma non solo.

Struttura

Maximus 2, non mancano le bestie cavalcabili

L'esperienza di Maximus 2 si esprime principalmente all'interno di una campagna che include diversi capitoli e un gran numero di nemici e boss, ma che può essere completata nel giro di un'ora... proprio come il già citato Golden Axe. Certo, per riuscire nell'impresa bisogna ricorrere ai cinque "continua" gratuiti e sbloccarne qualcun altro guardando trailer pubblicitari.

In generale, l'approccio al modello freemium del gioco appare decisamente permissivo, senza tempi d'attesa particolari né energia d'azione a limitare la nostra progressione, ed è probabilmente anche per questo che si riesce ad arrivare in fondo senza troppi problemi. Chiaramente chi desidera premiare gli autori per tale condotta può farlo optando per una delle microtransazioni disponibili in-game, con quella da 4,99€ che arriva a togliere le inserzioni e farvi ottenere diversi contenuti extra.

A proposito di contenuti, la campagna di Maximus 2 andrebbe completata due volte, al livello di difficoltà normale e a quello alto, per poter accedere al vero finale. Questa alternanza dà un senso al sistema di potenziamento dei personaggi, che nella prima partita non farete che scalfire, ma al contempo mette in evidenza alcuni grossi limiti del gioco, di cui parleremo fra poco.

Dopodiché c'è la modalità cooperativa online per quattro partecipanti: una caratteristica essenziale per una produzione del genere, che funziona discretamente bene e consente di selezionare la stanza a cui vogliamo unirci, per poi affrontare tutti insieme le insidie che attendono i protagonisti dell'avventura lungo il percorso.