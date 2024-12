Ecco quali giochi vincerebbero ai The Game Awards in base alla media voti di Metacritic

In attesa dell'evento, il portale VGC ha stilato la lista di tutti i virtuali vincitori dei The Game Awards prendendo come unico riferimento le medie dei voti calcolate dal portale Metacritic sulla base delle recensioni internazionale. Inutile dire che si tratta di un esperimento fine a sé stesso, in quanto non per forza vince il gioco con la media più alta , ma i risultati sono comunque interessanti.

Manca una settimana ai The Game Awards 2024 , che come da tradizione sarà un evento sia ricco di nuovi annunci e trailer che una celebrazioni dei giochi, team di sviluppo, attori e protagonisti del panorama degli eSport che si sono distinti maggiormente durante il corso dell'anno. Come forse già saprete, i premi vengono decisi tramite la votazione di una giuria di testate selezionate (90% dei voti) e da parte del pubblico (il restante 10%). Ma chi vincerebbe se dovessimo tenere in considerazione solo le medie dei voti di Metacritic ?

Astro Bot farebbe incetta di premi

Per quanto riguarda il premio più importante, ovvero il Game of the Year, trionferebbe Astro Bot con una media Metacritic di 94 (a parimerito con Elden Ring: Shadow of the Erdtree e Metaphor: ReFantazio, ma evidentemente leggermente superiore tenendo in conto i decimali). Con questi parametri, l'esclusiva PS5 vincerebbe anche nelle categorie "Best action/adventure", "Best Family Game" e "Best Art Direction".

Astro Bot e compagni

Metaphor: ReFantazio, nonostante l'elevatissimo metascore, si dovrebbe accontentare solo del premio come "Best Narrative", lo stesso vale per Elden Ring: Shadow of the Erdtree che trionferebbe "solo" come "Best RPG". Vediamo la lista completa dei vincitori dei The Game Awards secondo i metascore di Metacritic:

Game of the Year - Astro Bot

Best Independent Game - UFO 50

Best Debut Indie Game - Balatro

Best Action Game - Call of Duty: Black Ops 6

Best Action / Adventure Game - Astro Bot

Best RPG - Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Best Fighting Game - Tekken 8

Best Family Game - Astro Bot

Best Sim / Strategy Game - Unicorn Overlord

Best Sports / Racing Game - WWE 2K24

Best Multiplayer Game - Tekken 8

Best Mobile Game - Balatro

Best VR / AR Game - Asgard's Wrath 2

Best Narrative - Metaphor: ReFantazio

Best Art Direction - Astro Bot

Best Adaptation - Arcane

Che ne pensate, sareste d'accordo con questo elenco di vincitori? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che i The Game Awards 2024 andranno in onda alle 02:00 italiane del 13 dicembre.