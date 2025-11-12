6

Questo peluche di Hollow Knight costa 88 centesimi su AliExpress!

Tra le offerte di AliExpress troviamo anche un carinissimo peluche dedicato a Hollow Knight, praticamente regalato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/11/2025
Peluche di Hollow Knight

Su AliExpress è disponibile un peluche di Hollow Knight a soli 88 centesimi. Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente tramite questo link.

Prima di spiegarvi tutto nel dettaglio, specifichiamo che queste offerte sono per i Single Day dall'11 al 19 novembre. Come sempre, inoltre, prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Un'offerta dedicata agli appassionati di Hollow Knight

Questo grazioso peluche è alto 27 cm ed è realizzato con materiali morbidi e confortevoli al tatto. Si tratta di un prodotto perfetto per grandi e piccini (ma per i bambini è consigliato dai 4 anni in su per motivi di sicurezza).

Peluche di Hollow Knight
Peluche di Hollow Knight

Se amate il gioco o siete semplicemente alla ricerca di un morbido peluche, da tenere per voi o da regalare, questa promozione è decisamente interessante. Vi ricordiamo che l'offerta è valida per un periodo di tempo limitato e il prezzo potrebbe subire variazioni, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Questo peluche di Hollow Knight costa 88 centesimi su AliExpress!