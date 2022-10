R-Type Final 2: DLC 8 disponibile, prosegue la strada verso R-Type Final 3

Granzella ha pubblicato il DLC 8 di R-Type Final 2, parte dello Stage Pass 3, che comprende 3 DLC maggiori. Contestualmente ha pubblicato anche l'aggiornamento gratuito 1.4.1, che prosegue il percorso di arrivo a R-Type Final 3.

Il DLC 8 di R-Type Final 2 comprende 2 livelli: Stage Z3.0 - The City That Sleeps e Stage Z4.0 - Auxiliary Base, rifacimenti dei livelli dei vecchi R-Type. Più precisamente, uno viene da R-Type Final e l'altro da R-Type II. Vediamoli in video:

L'aggiornamento 1.4.1 aggiunge invece diversi contenuti, a quello che ormai Granzella chiama R-Type 2.5, tanto è cresciuto rispetto alla versione base: nuovi oggetti aggiunti alla schermata "Pilot & War Record"; nuove opzioni di configurazione aggiunte alla modalità Score Attack; nuove decalcomanie e nuovi costumi.

Insomma, il gioco è molto migliorato rispetto alla già ottima versione iniziale, di cui potete leggere la nostra recensione.