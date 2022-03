Ratchet & Clank Rift Apart: Rivet è quasi stata chiamata Ratchet, ma confondeva le idee

Ratchet & Clank Rift Apart propone varie novità all'interno della saga, ma la più grande è per certo il nuovo personaggio Lombax: Rivet. Il nome della nuova protagonista, però, non era inizialmente questo. Per un certo periodo era stata chiamate Ratchet, ma il tutto creava confusione.

L'informazione è stata condivisa durante una presentazione della GDC, condotta da Mark Stuart di Insomniac Games. L'uomo ha spiegato che inizialmente il team si riferiva al nuovo personaggio di Ratchet & Clank Rift Apart con il nome di Ratchette, ma alla fine è stato deciso che questo metteva troppa enfasi sul suo genere.

Rivet che parla a Clank in Ratchet & Clank Rift Apart

A seguire, il team è passato semplicemente a "Ratchet". Stuart afferma infatti che "Dopotutto, lei e Ratchet sono tecnicamente controparti dimensionali. Ratchet è un nome senza genere. Il nome è rimato per un po', ma alla fine in ogni nuova riscrittura della storia tutto era confusionario... In un certo periodo, durante il quale varie parti della storia erano in continua rielaborazione, era difficile capire in quale dimensione ci si trovava, ma anche capire di qualche Ratchet stessimo parlando."

Successivamente, la protagonista di Ratchet & Clank Rift Apart è stata chiamata Gadget, ma anche questo nome non piaceva al team. Nelle fasi avanzate dello sviluppo, durante un incontro, il team ha proposto Rivet e immediatamente è stato scelto.

Concordiamo sul fatto che avere due personaggi chiamati Ratchet in Ratchet & Clank Rift Apart avrebbe reso tutto inutilmente complicato.

Se volete scoprire di più sul gioco, vi proponiamo il nostro speciale: Ratchet & Clank Rift Apart: un lungo viaggio per sconfiggere le proprie paure.