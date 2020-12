Raw Fury ha pubblicato il suo contratto di publishing per trovare le nuove hit indie

Raw Fury, l'editore di giochi come Kingdom, Jotun o il recente Call of the Sea, ha deciso di condividere online il suo contratto di publishing. Si tratta di una mossa piuttosto atipica, ma in questo modo il publisher spera attrarre e invogliare gli sviluppatori indipendenti a collaborare con loro. Così da trovare con minore sforzo le prossime hit indie da aggiungere al loro catalogo.

Potrete trovare il contratto di Raw Fury a questo indirizzo. Quello ufficiale è in inglese, ma il publisher ha deciso di produrne alcuni in altre lingue (non c'è l'italiano, se ve lo steste chiedendo) così da essere più commestibile per quegli studi non madre lingua inglese.

Grazie a questo contratto gli sviluppatori possono sia capire i servizi e il supporto che un publisher come Raw Fury può offrir loro, sia i documenti necessari che è necessario produrre per poter pubblicare un gioco sui principali servizi online. C'è inoltre un foglio di calcolo finanziario per cominciare ad avere un'idea dei costi da affrontare e dei guadagni potenziali.

Anche nel caso in cui non siate interessati a collaborare con Raw Fury, questo potrebbe essere un buon punto di partenza dal quale iniziare a capire come muoversi nel caso in cui vogliate pubblicare un vostro videogioco.

Lo scopo di Raw Fury è esattamente questo: dare una mano a tutti coloro che stanno passando un anno orribile a realizzare il loro sogno di pubblicare un videogioco, dando consigli e qualche strumento per cominciare a farsi un'idea di quello che gli aspetta, così da arrivare più consapevoli.