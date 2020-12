Kickstarter: i 10 videogiochi che hanno raccolto più soldi nel 2020

Kickstarter, dopo anni, è ancora un sito di primo piano per la raccolta di fondi per lo sviluppo di videogiochi. Grazie a un'analisi di Polygon, possiamo ora scoprire quali sono i 10 videogiochi che hanno raccolto più denaro nel 2020, notando anche come la community dei giochi da tavolo sia in realtà molto più grande rispetto a quella videoludica.

Vediamo prima di tutto la classifica dei dieci giochi che hanno raccolto più denaro nel 2020 su Kickstarter:



Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes - circa 4.6 milioni di dollari tramite 46.307 sostenitori The Wonderful 101: Remastered - circa 2.3 milioni di dollari tramite 33.199 sostenitori Pathfinder: Wrath of the Righteous - circa 2.05 milioni di dollari tramite 35.092 sostenitori Sea of Stars - circa 1.26 milioni di dollari tramite 25.589 sostenitori Kindred Fates - 685.769 dollari tramite 10.876 sostenitori My Time At Sandrock - 524.770 dollari tramite 9.915 sostenitori Venus Blood Hollow - circa 363.000 dollari tramite 1.537 sostenitori Anstoss 2022 - circa 300.000 dollari tramite 3,888 sostenitori Curse of the Sea Rats - circa 295.000 dollari tramite 5.958 sostenitori The Last Faith - circa 280,000 dollari tramite 4.053 sostenitori

I due progetti più grandi del 2020 provengono dal Giappone, nella classifica sono presenti anche un progetto canadese (Sea of Stars), e tre progetti europei (Anstoss 2022, Curse of the Sea Rats e The Last Faith).

I dieci giochi che hanno raccolto più denaro nel 2020 su Kickstarter, però, non possono competere con la classifica dei giochi da tavolo di maggior successo. La prima posizione, detenuta da Frosthaven, infatti, ha toccato ben 12.97 milioni di dollari (tramite 83.193 sostenitori), mentre l'ultima posizione (Full Color Custom Miniatures with Hero Forge 2.0) si è "fermata" a 3.1 milioni di dollari, più di The Wonderful 101: Remastered.

Kickstarter crede inoltre ci sia modo di espandersi sia in Europa (grazie al recente lancio del sito in Polonia) che in Giappone. Infine, vi ricordiamo che abbiamo parlato di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, il "nuovo Suikoden", la cui campagna Kickstarter si è chiusa con enorme successo.