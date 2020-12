Lin Qi è morto, era il capo di Yoozoo, studio di Game of Thrones: Winter Is Coming

Il miliardario cinese Lin Qi è stato trovato morto dalla polizia di Shagai la notte di Natale. Lin Qi era il CEO di Yoozoo, lo studio conosciuto per il gioco mobile Game of Thrones: Winter Is Coming. Aveva 39 anni e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe morto per avvelenamento. Secondo Hurun China Rich List Lin Qi aveva un patrimonio di 6.8 miliardi di yuan, più di un miliardo di euro.

Lin Qi fondò Yoozoo nel 2009 e grazie a questa intuizione riuscì a cavalcare l'eccezionale esplosione del mercato mobile in Cina accumulando grandi ricchezze che gli consentirono di espandere i propri affari anche nel cinema.

Il suo avvelenamento potrebbe essere stato causato da Xu Yao, colui che dirige il ramo di produzione cinematografica di Yoozoo, ora agli arresti. Secondo le prime ricostruzioni Mr Lin è stato avvelenato tramite il the pu'er, a una bevanda cinese fermentata.

Yoozoo è famosa sia per Game of Thrones: Winter Is Coming, sia per aver co-prodotto Brawl Stars in cooperazione con Supercell e Tencent Holdings. La compagnia era famosa anche per aver acquisito i diritti cinematografici de Il problema dei tre corpi, romanzo fantascientifico del 2008 dello scrittore cinese Liu Cixin. In settembre la compagnia aveva stretto un accordo con Netflix per l'adattamento dei romanzi in una serie televisiva.