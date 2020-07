Resident Evil 3, Milla Jovovic arriva nel gioco grazie ad una mod

Grazie ad una mod di Resident Evil 3 creata da Darknessvaltier si potrà avere Milla Jovovic all'interno del gioco. Ovviamente l'attrice presterà il suo volto ad Alice, il personaggio che ha interpretato negli omoni film dedicati alla serie di Capcom.

La mod può essere scaricata a questo indirizzo. Sul sito trovereta anche alcune immagini e le istruzioni per installarla all'interno del gioco. Il file è piuttosto leggero, dato che pesa poco meno di 65MB. D'altra parte contiene solo il modello 3D della bella attrice, che andrà a sostituire quello di Jill.

A questo indirizzo è possibile trovare la recensione di Resident Evil 3.

Alice vestirà l'abito lungo e rosso della prima pellicola. Fortunatamente Darknessvaltier ha incluso anche le animazioni facciali nel suo lavoro: in questo modo Alice sarà perfettamente integrata all'interno del terzo capitolo di Resident Evil 3.

Nel filmato seguente potrete vedere come agisce questa mod, così da decidere in anticipo se installarla o meno. Sapevate che Resident Evil Village non si chiama Resident Evil 8 per Capcom?